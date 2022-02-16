Зеленський не побачив відведення російських військ від кордону - ВВС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський поки не бачить відведення російських військ з позицій поблизу кордону з Україною. Про це він повідомив BBC у середу під час візиту до Рівненської області, пише УНН.
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На питання, чи вважає він, що російська загроза відступила, він відповів, що "тільки чув про це".
"Коли війська відступлять, всі це побачать. Але поки це тільки заяви", - сказав він.
Контекст
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів.
16 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, і повертаються в місця постійної дислокації.
Що було раніше
Раніше сьогодні Генсек НАТО заявив, що в Альянсі не бачать російської деескалації біля українських кордонів на тлі повідомлень РФ про відведення військових частин в місця постійної дислокації.
Держсекретар США пізніше також повідомив, що Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, незважаючи на заяви Москви.