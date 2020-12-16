Зеленський нарешті помітив ФОПів на Майдані і збирає координаційну раду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу. Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
“За словами (Єрмака —ред.), до цього дорадчого органу при Президентові України увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об’єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу Президента України”, — йдеться в повідомленні.
Єрмак повідомив, що він сам очолить координаційну раду й особисто модеруватиме діалог з представниками підприємців. За його словами, в результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема деталі використання РРО.
“Для Президента України дуже важливо, щоб малий бізнес працював і розвивався. Щоб людям було зручніше працювати легально, а податківці створювали для людей комфортні умови й більше уваги приділяли ухиленню від сплати податків великих підприємств”, — сказав Єрмак.
На його переконання, Зеленський глибоко усвідомлює соціальну функцію системи спрощеного оподаткування та важливість мікро- та малого бізнесу для соціальної й політичної стабільності в Україні.
“Саме тому максимальну увагу урядовців Президент України звертає на допомогу малому бізнесу на період карантинних заходів. Зокрема, йдеться про мораторій на податкові перевірки та продовження реформи податкових органів”, — повідомив керівник Офісу Глави держави.
За словами Єрмака, він уже передав головам обласних державних адміністрацій доручення Президента України сформувати робочі групи за участі представників мікробізнесу від кожного регіону.
“Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановане на 18 грудня”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що акції протестів ФОПів почались з 1 грудня, вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.
Як повідомляв УНН, 15 грудня відбулася чергова хвиля протестів, а на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.