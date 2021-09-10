Зеленський нагородив кінорежисерку Ворожбит премію імені Довженка

Цитата

“Присудити державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні — за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва”, — йдеться в указі.

Деталі

Зеленський встановив розмір премії на 2021 рік у 200 тисяч гривень.

Довідково

Наталія Ворожбит — українська драматургиня, режисерка, сценаристка, кураторка фестивалів. Вона є сценаристкою серіалу “Спіймати Кайдаша”, фільмів “Кіборги”, “Дике поле” та режисеркою стрічки “Погані дороги”.