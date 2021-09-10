Зеленський нагородив кінорежисерку Ворожбит премію імені Довженка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження сценаристці та кінорежисерці Наталії Ворожбит держпремії ім. Олександра Довженка, йдеться в указі президента № 463/2021, опублікованому на сайті Глави держави, передає УНН.
Цитата
“Присудити державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні — за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва”, — йдеться в указі.
Деталі
Зеленський встановив розмір премії на 2021 рік у 200 тисяч гривень.
Довідково
Наталія Ворожбит — українська драматургиня, режисерка, сценаристка, кураторка фестивалів. Вона є сценаристкою серіалу “Спіймати Кайдаша”, фільмів “Кіборги”, “Дике поле” та режисеркою стрічки “Погані дороги”.