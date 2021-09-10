Зеленский наградил кинорежиссерку Ворожбит премией имени Довженко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении сценаристке и кинорежисерке Натальи Ворожбит госпремии им. Александра Довженко, говорится в указе президента № 463/2021, опубликованном на сайте главы государства, передает УНН.
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“Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 года кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Натали Анатольевне — за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства”, — говорится в указе.
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Зеленский установил размер премии на 2021 года в 200 тысяч гривен.
Справка
Наталья Ворожбит — украинский драматургистка, режиссер, сценаристка, куратор фестивалей. Она является сценаристкой сериала “Поймать Кайдаша”, фильмов “Киборги”, “Дикое поле” и режиссером ленты “Плохие дороги”.