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Зеленський нагадав Байдену, що "незначних агресій" не буває

Зеленський нагадав Байдену, що "незначних агресій" не буває

Київ • УНН

 • 15410 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Незначних агресій не буває і маленьких народів не буває, як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Про це написав президент України Володимир Зеленський, коментуючи вчорашній вислів американського лідера Джо Байдена, пише УНН.

Цитата

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави", - написав Президент в своєму Twitter.

Додамо

На пресконференції в середу президент США Джо Байден заявив, що "незначне вторгнення" в Україну може спричинити обговорення наслідків.

Висловлювання президента США викликало чимало запитань, і незабаром Білий дім оприлюднив заяву, в якій адміністрація пояснює, що США вважатимуть “новим вторгненням" РФ в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону.

Коментуючи ці заяви, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить різниці між "невеликим" і "повноцінним" вторгненням і сподівається, що не буде знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко робити висновки щодо дій Російської Федерації.

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