Зеленський нагадав Байдену, що "незначних агресій" не буває
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Незначних агресій не буває і маленьких народів не буває, як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Про це написав президент України Володимир Зеленський, коментуючи вчорашній вислів американського лідера Джо Байдена, пише УНН.
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"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави", - написав Президент в своєму Twitter.
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На пресконференції в середу президент США Джо Байден заявив, що "незначне вторгнення" в Україну може спричинити обговорення наслідків.
Висловлювання президента США викликало чимало запитань, і незабаром Білий дім оприлюднив заяву, в якій адміністрація пояснює, що США вважатимуть “новим вторгненням" РФ в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону.
Коментуючи ці заяви, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить різниці між "невеликим" і "повноцінним" вторгненням і сподівається, що не буде знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко робити висновки щодо дій Російської Федерації.