Зеленський надав громадянство 11 іноземцям, які воювали на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства 11 особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
Так, Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
"Відповідно до документа, українські паспорти отримають 11 осіб. Серед них – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, всі особи, яких прийнято до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дозволив надавати громадянство України росіянам, які зазнали політичних переслідувань.