Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые воевали на Донбассе

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127451 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137609 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126287 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128111 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130219 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153138 просмотра

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 11 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года", - говорится в сообщении.

Как указано, все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский разрешил предоставлять гражданство Украины россиянам, подвергшихся политическим преследованиям.

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