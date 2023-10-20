Зеленський на Херсонщині провів нараду з прикордонниками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення управління розвідки Держприкордонслужби, повідомляє УНН.
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«Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях. Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть – міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта», - написав Зеленський у Telegram.
Голова держави привітав прикордонників-розвідників з їхнім професійним святом. Також Зеленський вручив державні нагороди.
Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх воїнів сил оборони й безпеки України, які загинули під час війни з російськими окупантами.
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