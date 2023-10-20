Зеленский на Херсонщине провел совещание с пограничниками

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«Херсонщина. Совещание с нашими пограничниками об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях. Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут – крепкую службу. Двадцать лет, из которых почти 10 лет – это война против оккупанта», - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства поздравил пограничников-разведчиков с их профессиональным праздником. Также Зеленский вручил государственные награды.

Присутствующие почтили минутой молчания всех воинов сил обороны и безопасности Украины, погибших во время войны с российскими оккупантами.

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