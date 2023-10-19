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Зеленський ввів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача командувача сил ТрО Баргилевича

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. До складу Ставки Верховного Головнокомандувача президент України Володимир Зеленський ввів командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Анатолія Баргилевича. Як повідомляє УНН, відповідний указ №699/2023 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Зеленський ввів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача командувача сил ТрО Баргилевича

Цитата 

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:

1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (зі змінами, внесеними Указами від 16 серпня 2022 року № 581/2022, від 17 листопада 2022 року № 790/2022, від 19 грудня 2022 року № 868/2022, від 14 лютого 2023 року № 77/2023, від 6 березня 2023 року № 129/2023, від 10 квітня 2023 року № 205/2023, від 25 липня 2023 року № 444/2023 та від 8 вересня 2023 року № 572/2023): увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Баргилевича Анатолія Владиславовича – командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача С.Крука, І.Танцюру", — йдеться в указі президента.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня призначив нового командувача Сил територіальної оборони України — ним став Анатолій Баргилевич.

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