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Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего командующего сил ТрО Баргилевича

Киев • УНН

 • 400411 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В состав Ставки Верховного Главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский ввел командующего Сил территориальной обороны ВСУ Анатолия Баргилевича. Как сообщает УНН, соответствующий указ №699/2023 обнародован на сайте Офиса президента.

Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего командующего сил ТрО Баргилевича

Цитата 

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю:

1. На частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с изменениями, внесенными Указами от 16 августа 2022 года № 581/2022, от 17 ноября 2022 года № 790/2022, от 19 декабря 2022 года № 868/2022, от 14 февраля 2023 года № 77/2023, от 6 марта 2023 года № 129/2023, от 10 апреля 2023 года № 205/2023, от 25 июля 2023 года № 444/2023 и от 8 сентября 2023 года № 572/2023): ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Баргилевича Анатолия Владиславовича – командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего С. Крука, И.Танцюру", — говорится в указе президента.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 9 октября назначил нового командующего Сил территориальной обороны Украины — им стал Анатолий Баргилевич.

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