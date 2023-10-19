Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего командующего сил ТрО Баргилевича

Цитата

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю:

1. На частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с изменениями, внесенными Указами от 16 августа 2022 года № 581/2022, от 17 ноября 2022 года № 790/2022, от 19 декабря 2022 года № 868/2022, от 14 февраля 2023 года № 77/2023, от 6 марта 2023 года № 129/2023, от 10 апреля 2023 года № 205/2023, от 25 июля 2023 года № 444/2023 и от 8 сентября 2023 года № 572/2023): ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Баргилевича Анатолия Владиславовича – командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего С. Крука, И.Танцюру", — говорится в указе президента.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 9 октября назначил нового командующего Сил территориальной обороны Украины — им стал Анатолий Баргилевич.