Зеленський на G20 про звільнення Херсона: ця операція наших Сил оборони є для України аналогією багатьох битв минулого

Цитата

"Щойно я повернувся до нашої столиці. Повернувся з міста Херсон. Херсон – це одне з найважливіших міст півдня нашої країни та єдиний обласний центр, який росії вдалося захопити після 24 лютого. І ось Херсон вже вільний. Що це означає? Ця визвольна операція наших Сил оборони є для України аналогією багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилося воювати заради неї", - сказав Зеленський.

"Це як, наприклад, D-Day – висадка союзників у Нормандії. Вона ще не була точкою у боротьбі проти зла, але вже визначала весь подальший перебіг подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз – коли Херсон вільний", - додав він.

Також Зеленський додав: "щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще якийсь час... Воювати! Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій?"

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 у відеозверненні, закликав припинити руйнівну війну росії проти України.

Зеленський додав, що Україна не дозволить росії вичікувати і нарощувати свої сили.