Ми не дозволимо росії вичікувати і нарощувати свої сили - Зеленський на G20

Деталі

Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що Мінська-3 не буде.

"Ми не дозволимо росії вичікувати і нарощувати свої сили", - сказав він.

Посилаючись на триваючі бойові дії на українській Запорізькій атомній електростанції, Зеленський наголосив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що росія перетворила станцію в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 у відеозверненні, закликав припинити руйнівну війну росії проти України.