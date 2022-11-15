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Ми не дозволимо росії вичікувати і нарощувати свої сили - Зеленський на G20

Ми не дозволимо росії вичікувати і нарощувати свої сили - Зеленський на G20

Київ • УНН

 • 313144 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні учасникам G20 сказав, що Україна не дозволить росії вичікувати і нарощувати свої сили. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що Мінська-3 не буде.

"Ми не дозволимо росії вичікувати і нарощувати свої сили", - сказав він.

Посилаючись на триваючі бойові дії на українській Запорізькій атомній електростанції, Зеленський наголосив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що росія перетворила станцію в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 у відеозверненні, закликав припинити руйнівну війну росії проти України.

Українські Національні Новини

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