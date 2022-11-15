Ми не дозволимо росії вичікувати і нарощувати свої сили - Зеленський на G20
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні учасникам G20 сказав, що Україна не дозволить росії вичікувати і нарощувати свої сили. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що Мінська-3 не буде.
"Ми не дозволимо росії вичікувати і нарощувати свої сили", - сказав він.
Посилаючись на триваючі бойові дії на українській Запорізькій атомній електростанції, Зеленський наголосив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що росія перетворила станцію в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент".
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 у відеозверненні, закликав припинити руйнівну війну росії проти України.