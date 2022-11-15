Мы не позволим россии выжидать и наращивать свои силы - Зеленский на G20
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский в своем обращении участникам G20 сказал, что Украина не позволит россии выжидать и наращивать свои силы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Выступая на саммите, Зеленский заявил, что Минска-3 не будет.
"Мы не позволим россии выжидать и наращивать свои силы", - сказал он.
Ссылаясь на продолжающиеся боевые действия на украинской Запорожской атомной электростанции, Зеленский подчеркнул, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что россия превратила станцию в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 в видеообращении, призвал прекратить разрушительную войну россии против Украины.