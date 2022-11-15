Мы не позволим россии выжидать и наращивать свои силы - Зеленский на G20

Детали

Выступая на саммите, Зеленский заявил, что Минска-3 не будет.

"Мы не позволим россии выжидать и наращивать свои силы", - сказал он.

Ссылаясь на продолжающиеся боевые действия на украинской Запорожской атомной электростанции, Зеленский подчеркнул, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что россия превратила станцию ​​в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 в видеообращении, призвал прекратить разрушительную войну россии против Украины.