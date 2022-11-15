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Зеленський на саміті G20: настав час припинити руйнівну війну росії проти України

Зеленський на саміті G20: настав час припинити руйнівну війну росії проти України

Київ • УНН

 • 379754 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 у відеозверненні, закликав припинити руйнівну війну росії проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Цитата

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - сказав Зеленський.

Також у своєму зверненні він запропонував обмін полоненими з росією "всіх на всіх", пише AFP.

Додамо 

Лідери країн "Великої двадцятки" (G20) відкрили переговори у вівторок на острові Балі, де багато уваги буде приділено Україні.

#UPDATE Now is the time to end Russia's "destructive" war and "save thousands of lives", Ukrainian President Volodymyr Zelensky tells G20 summit in Bali via video address.

"I am convinced now is the time when the Russian destructive war must and can be stopped," he said pic.twitter.com/YZ7yCiJas9

— AFP News Agency (@AFP) November 15, 2022

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