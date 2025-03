Зеленский на саммите G20: пора прекратить разрушительную войну россии против Украины

Цитата

"Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - сказал Зеленский.

Также в своем обращении он предложил обмен пленными с россией "всех на всех", пишет AFP.

Добавим

Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) открыли переговоры во вторник на острове Бали, где много внимания будет уделено Украине.

#UPDATE Now is the time to end Russia's "destructive" war and "save thousands of lives", Ukrainian President Volodymyr Zelensky tells G20 summit in Bali via video address.



"I am convinced now is the time when the Russian destructive war must and can be stopped," he said pic.twitter.com/YZ7yCiJas9

— AFP News Agency (@AFP) November 15, 2022