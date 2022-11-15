Зеленский на G20 об освобождении Херсона: эта операция наших Сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого

Цитата

"Только что я вернулся в нашу столицу. Вернулся из города Херсон. Херсон - это один из важнейших городов юга нашей страны и единственный областной центр, который россии удалось захватить после 24 февраля. И вот Херсон уже свободен. Что это значит? Эта освободительная операция наших Сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще и приходилось воевать ради нее", - сказал Зеленский.

"Это как, например, D-Day – высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в ​​борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы чувствуем сейчас. Сейчас – когда Херсон свободный", - добавил он.

Также Зеленский добавил: "чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще какое-то время... Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, то разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира, чтобы сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?"

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 в видеообращении, призвал прекратить разрушительную войну россии против Украины.

Зеленский добавил, что Украина не позволит россии выжидать и наращивать свои силы.