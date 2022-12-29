Зеленський: можливо, ворог ще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росія може атакувати Україну під Новий рік, щоб занурити країну у темряву, передає УНН.
Цитата
“Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне. Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність! Слава Україні!”, — сказав він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер окупанти ставлять собі завдання – під Новий рік.