Зеленський: можливо, ворог ще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві

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“Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне. Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність! Слава Україні!”, — сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер окупанти ставлять собі завдання – під Новий рік.