Зеленский: возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали во тьме

Цитата

“Дорогие украинцы! Осталось два дня в этом году. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали во тьме. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать. Но что бы что планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнений. И они будут нести наказание за эту страшную войну. Максимальное. Я благодарю всех, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто воюет за нашу независимость! Слава Украине!”, — сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область. Теперь оккупанты ставят себе задачу – под Новый год.