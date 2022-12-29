Зеленський: окупанти не відмовились від ідеї захопити Донеччину. Тепер ставлять собі завдання під Новий рік

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За словами Зеленського, ситуація на передовій за добу — без суттєвих змін. Найбільш гостро — Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині.

“Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання — під Новий рік”, — сказав він.

“Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі. Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш південь! Хто захищає наш кордон... І, до речі, дякую тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б’ють ворога на фронті. Дякую бійцям Білгород-Дністровського й Мукачівського прикордонних загонів”, — додав президент.

Нагадаємо

Зеленський зазначив, що з кожним ракетним ударом росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для рф та її громадян.