Зеленський: з кожним ракетним ударом росія лише глибше заганяє себе у глухий кут
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що з кожним ракетним ударом росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для рф та її громадян, передає УНН.
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Зеленський подякував нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка 29 грудня успішно відбила чергову російську атаку. Збито 54 ракети, 11 ударних дронів.
“Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим Повітряним командуванням: „Центр“, „Південь“, „Схід“ і „Захід“. А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші. На жаль, маємо й кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії”, — зазначив він.
Президент додав, що станом на вечір 29 грудня відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі та області, у Херсоні й області, на Вінниччині і Закарпатті.
“Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО. З кожним таким ракетним ударом росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде”, — наголосив Зеленський.
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