З початку війни Зеленський провів понад 350 розмов з керівниками інших держав: найперші були з Байденом та Шольцем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров опублікував статистику, згідно з якою Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення 352 рази поговорив по телефону з керівниками інших держав та міжнародних організацій, передає УНН.
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За період із 24.02 до 28.12 Президент України 352 рази говорив телефоном із керівниками інших держав чи міжнародних організацій. Перші розмови 24 лютого (хронологічно) відбулися з Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таїпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем та Еммануелем Макроном. Остання на зараз – 27 грудня з Джорджею Мелоні.
Крім того, Зеленський 110 разів зустрічався з представниками держав, компаній, організацій чи з приватними особами. Перша зустріч відбулася 15 березня з прем’єр-міністрами Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петером Фіалою. Остання поки що – 28 грудня з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.
Нагадаємо
Вчора Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню. Йшлося про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України.