С начала войны Зеленский провел более 350 разговоров с руководителями других государств: первые были с Байденом и Шольцем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров опубликовал статистику, согласно которой Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения 352 раза поговорил по телефону с руководителями других государств и международных организаций, передает УНН.
Детали
За период с 24.02 до 28.12 Президент Украины 352 раза говорил по телефону с руководителями других государств или международных организаций. Первые разговоры 24 февраля (хронологически) состоялись с Джозефом Байденом, Олафом Шольцем, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Тайипом Эрдоганом, Магдаленой Андерссон, Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном. Последний на данный момент – 27 декабря с Джорджей Мэлони.
Кроме того, Зеленский 110 раз встречался с представителями государств, компаний, организаций или с частными лицами. Первая встреча состоялась 15 марта с премьер-министрами Матеушем Моравецким, Янезом Яншей и Петером Фиалой. Последняя пока что – 28 декабря с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.
Напомним
Вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню. Речь шла о ситуации безопасности на фронте и оборонных нуждах Украины.