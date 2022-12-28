Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції: йшлося про оборонні потреби України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню. Йшлося про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України, передає УНН.
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"Провів зустріч із міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню. Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - написав Зеленський у Telegram.
Він також подякував Франції за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей сил оборони.
Доповнення
Напередодні міністр Себастьян Лекорню підтвердив свій візит до Києва та зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Перед цим міністр збройних сил Франції відвідав Варшаву.
Франція надала допомогу Україні на суму 550 мільйонів євро, передавши, серед іншого, 18 самохідних артилерійських установок Caesar.