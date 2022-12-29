Зеленский: с каждым ракетным ударом россия только глубже загоняет себя в тупик

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Зеленский поблагодарил наших бойцов Воздушных сил, украинскую ПВО, которая 29 декабря успешно отразила очередную российскую атаку. Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов.

“Отличились наши воины по всей Украине, и я благодарю все наше Воздушное командование: „Центр“, „Юг“, „Восток“ и „Запад“. А особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие. К сожалению, имеем и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставок энергии”, — отметил он.

Президент добавил, что по состоянию на вечер 29 декабря отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Особенно сложно на Киевщине и в столице, на Львовщине, в Одессе и области, в Херсоне и области, в Винницкой области и Закарпатье.

“Но это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО. С каждым таким ракетным ударом россия лишь глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для россии и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет”, — подчеркнул Зеленский.

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