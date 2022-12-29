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Зеленский: с каждым ракетным ударом россия только глубже загоняет себя в тупик

Зеленский: с каждым ракетным ударом россия только глубже загоняет себя в тупик

Киев • УНН

 • 734410 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что с каждым ракетным ударом россия только глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для рф и ее граждан, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил наших бойцов Воздушных сил, украинскую ПВО, которая 29 декабря успешно отразила очередную российскую атаку. Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов.

“Отличились наши воины по всей Украине, и я благодарю все наше Воздушное командование: „Центр“, „Юг“, „Восток“ и „Запад“. А особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие. К сожалению, имеем и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставок энергии”, — отметил он.

Президент добавил, что по состоянию на вечер 29 декабря отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Особенно сложно на Киевщине и в столице, на Львовщине, в Одессе и области, в Херсоне и области, в Винницкой области и Закарпатье.

“Но это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО. С каждым таким ракетным ударом россия лишь глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для россии и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет”, — подчеркнул Зеленский.

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