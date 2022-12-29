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Зеленский: оккупанты не отказались от идеи захватить Донетчину. Теперь ставят себе задачу под Новый год

Киев • УНН

 • 329192 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область. Теперь оккупанты ставят себе задачу – под Новый год, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, ситуация на передовой за сутки — без существенных изменений. Наиболее остро — Бахмут, Соледар, вся линия на Донецкой области.

“Враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область... Теперь они ставят себе задачу — под Новый год”, — сказал он.

“Я благодарю всех наших ребят, которые уже месяц доказывают оккупантам, что это мы будем ставить и достигать целей на своей земле. Спасибо всем, кто защищает украинский Донбасс! Всем, кто защищает нашу Харьковщину! Всем, кто держит наш юг! Кто защищает нашу границу... И благодарю тех пограничников, которые вместе с всеми силами обороны бьют врага на фронте. Спасибо бойцам Белгород-Днестровского и Мукачевского пограничных отрядов”, — добавил президент.

Напомним

Зеленский отметил, что с каждым ракетным ударом россия лишь глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для рф и ее граждан.

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