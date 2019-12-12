Зеленський: Мінські угоди можуть бути змінені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Мінські угоди можуть бути змінені. Про це заявив Президент України під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Я впевнений, що деякі речі (у Мінських угодах - ред.) зможемо змінити і будемо змінювати, тому що саме передача українського державного контролю після виборів - це точно не наша позиція, і я про неї сказав не знаю скільки разів, але це остаточне рішення", - сказав Зеленський.
Під час Нормандського саміту канцлер Німеччини Ангели Меркель зазначала, що Мінські угоди можуть бути змінені, в той час як Президент Росії Володимир Путін наполягав на їх визнанні.
Нагадаємо, Україна планує підготувати зміни до Мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявляв член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков.