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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Зеленський: ми вже досягли стратегічного перелому у війні з Росією

Зеленський: ми вже досягли стратегічного перелому у війні з Росією

Київ • УНН

 • 292809 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Неможливо сказати, скільки ще днів триватиме боротьба з окупантом за українську землю, але можливо сказати – Україна це зробить, адже стратегічного перелому вже досягнуто. Про це у відеозверненні в п’ятницю заявив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“16-ть днів. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. Я все розумію. Нетерпіння. Емоції грають з людьми погану гру. Це життя. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але... це життя, це війна, це боротьба. Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння. Наша мудрість. І енергія. Уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги”, - каже Президент.

“Неможливо сказати – скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю. Але можливо сказати – ми це зробимо. Бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги”, - наголосив він.

Деталі

Зі слів Глави держави, це – “вітчизняна війна”, із дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх убитих солдатів, який збирає по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло війни.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу окупанти втратили 266 військових. Від початку війни кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.

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