Зеленский: мы уже достигли стратегического перелома в войне с Россией

Цитата

“16 дней. Я знаю, что многие люди начали чувствовать усталость. Я все понимаю. Нетерпение. Эмоции играют с людьми плохую игру. Это жизнь. Когда мы мобилизуемся, когда мы видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее. Что оккупанты падут быстрее. Только. Это жизнь, это война, это борьба. Еще нужно время. Еще нужно терпение. Наша мудрость. И энергия. Умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы”, - говорит Президент.

“Невозможно сказать - сколько дней нам еще освобождать нашу украинскую землю. Но возможно сказать - мы это сделаем. Потому что стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей цели, к нашей победе”, - подчеркнул он.

Детали

Со слов Главы государства, это - “отечественная война”, с очень упрямым врагом, который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат, который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в пекло войны.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты потеряли 266 военных. С начала войны количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.