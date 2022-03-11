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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Зеленський: ми розділимо перемогу над Росією з польськими братами й сестрами

Зеленський: ми розділимо перемогу над Росією з польськими братами й сестрами

Київ • УНН

 • 93776 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Перемогу над російським окупантом Україна розділить разом з братнім польським народом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед польським Сеймом, пише УНН.

Цитата

“Ми вже об’єднались, об’єднались щоб як за словами великого поляка, близького друга України, блаженої пам’яті, Іоанна Павла II, постійно здобувати і творити свободу. Я не можу сьогодні бути впевненим в усіх лідерах усіх європейських народів, але я впевнений, що захищати свободу ми точно будемо разом, разом з вами, стільки, скільки потрібно", - сказав Зеленський.

Деталі

Він висловив вдячність за всю допомогу, яку Україна вже отримала від польської держави, Президент також подаякував за зусилля, які Польща докладає, щоб українці могли убезпечити українське небо.

Цитата

"Якщо Бог дасть і ми обов'язково переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами і сестрами. Це наша велич, це і ваша велич. Це боротьба за нашу свободу. Це боротьба за вашу свободу. Це спільна історія великих народів", - наголосив Глава держави.

Нагадаємо

За словами Президента України, неможливо сказати, скільки ще днів триватиме боротьба з окупантом за українську землю, але можливо сказати – Україна це зробить, адже стратегічного перелому вже досягнуто.

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