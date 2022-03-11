Зеленський: ми розділимо перемогу над Росією з польськими братами й сестрами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Перемогу над російським окупантом Україна розділить разом з братнім польським народом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед польським Сеймом, пише УНН.
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“Ми вже об’єднались, об’єднались щоб як за словами великого поляка, близького друга України, блаженої пам’яті, Іоанна Павла II, постійно здобувати і творити свободу. Я не можу сьогодні бути впевненим в усіх лідерах усіх європейських народів, але я впевнений, що захищати свободу ми точно будемо разом, разом з вами, стільки, скільки потрібно", - сказав Зеленський.
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Він висловив вдячність за всю допомогу, яку Україна вже отримала від польської держави, Президент також подаякував за зусилля, які Польща докладає, щоб українці могли убезпечити українське небо.
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"Якщо Бог дасть і ми обов'язково переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами і сестрами. Це наша велич, це і ваша велич. Це боротьба за нашу свободу. Це боротьба за вашу свободу. Це спільна історія великих народів", - наголосив Глава держави.
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За словами Президента України, неможливо сказати, скільки ще днів триватиме боротьба з окупантом за українську землю, але можливо сказати – Україна це зробить, адже стратегічного перелому вже досягнуто.