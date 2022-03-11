Зеленский: мы разделим победу над Россией с польскими братьями и сестрами

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“Мы уже объединились, объединились чтобы как по словам великого поляка, близкого друга Украины, блаженной памяти, Иоанна Павла II, постоянно приобретать и творить свободу. Я не могу сегодня быть уверенным во всех лидерах всех европейских народов, но я уверен, что защищать свободу мы точно будем вместе, вместе с вами, столько, сколько нужно", - сказал Зеленский.

Детали

Он выразил благодарность за всю помощь, которую Украина уже получила от польского государства, Президент также поблагодарил за усилия, которые Польша прилагает, чтобы украинцы могли обезопасить украинское небо.

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"Если Бог даст и мы обязательно победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие, это и ваше величие. Это борьба за нашу свободу. Это борьба за вашу свободу. Это общая история великих народов", - подчеркнул Глава государства.

Напомним

По словам Президента Украины, невозможно сказать, сколько еще дней будет длиться борьба с оккупантом за украинскую землю, но возможно сказать - Украина это сделает, ведь стратегический перелом уже достигнут.