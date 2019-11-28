Зеленський і Меркель обговорили підготовку "нормандської" зустрічі 9 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили підготовку зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у нормандському форматі 9 грудня цього року", - вказали в ОПУ.
Раніше посол України у Берліні Мельник заявив, що це вже 7-ма за ліком телефонна розмова Президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Нагадаємо, Зеленський розраховує обговорити на "нормандській" зустрічі терміни деокупації й обміну полоненими. Він заявив, що місцеві вибори на Донбасі стануть однією із тем "нормандського" саміту.