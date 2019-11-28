Зеленский и Меркель обсудили подготовку "нормандской" встречи 9 декабря

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", - указали в ОПУ.

Ранее посол Украины в Берлине Мельник заявил, что это уже 7-й по счету телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, Зеленский рассчитывает обсудить на "нормандской" встречи сроки деоккупации и обмена пленными. Он заявил, что местные выборы в Донбассе станут одной из тем "нормандского" саммита.