Відбулася телефонна розмова Зеленського та Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це у Twitter повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник, передає УНН.
"Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів!", - написав дипломат.
Нагадаємо, раніше цього тижня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, на якій обговорювалось повернення захоплених біля Керченської протоки кораблів та транзит російського газу через територію України.
Як повідомлялося раніше в УНН, зустріч "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.
Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів! pic.twitter.com/mf0Gb0t8oT— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 листопада 2019 р.