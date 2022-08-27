Зеленський: досі пам’ятаю радість портових працівників в Одесі, коли вони побачили, що порт відновив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що пам’ятає радість портових працівників в Одесі, коли вони не просто дізналися, а реально побачили, що порт відновив роботу. Він зазначив, що це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону й для усього світу, пише УНН.
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"Експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній, до нашого бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році", - сказав він.
Зеленський розповів, що досі пам’ятає радість портових працівників в Одесі, коли вони не просто дізналися, а реально побачили, що порт відновив роботу.
"Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону й для усього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи, цієї ініціативи. Наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту", - наголосив президент.
Нагадаємо
Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.