Україна майже за місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції - Зеленський

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"Сьогодні можемо зробити й перші висновки про порятунок багатьох країн, багатьох народів від продовольчої кризи, яку росія так хотіла загострити до реального голоду. Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

"До речі, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, маємо ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета – вийти на обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи", - додав президент.

Нагадаємо

З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 3,4 млн тонн зерна.