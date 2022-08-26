Украина почти за месяц экспортировала первый миллион тонн агропродукции – Зеленский

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"Сегодня можем сделать и первые выводы о спасении многих стран, многих народов от продовольственного кризиса, который россия так хотела обострить до реального голода. Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. Это победа. Это означает на практике, что украинское зерно и сам факт того, что заработало украинское направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

"Кстати, 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира, есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель – выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии и Европы", - добавил президент.

Напомним

С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 3,4 млн. тонн зерна.