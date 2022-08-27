Зеленский: до сих пор помню радость портовых работников в Одессе, когда они увидели, что порт возобновил работу

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"Экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан – это сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний, в наш бюджет и, что очень важно, дает средства для посевной в следующем году", – сказал он.

Зеленский рассказал, что до сих пор помнит радость портовых работников в Одессе, когда они не просто узнали, а реально увидели, что порт возобновил работу.

"Это действительно важный результат для Украины, для Черноморского региона и для всего мира. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе, этой инициативе. Подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать каких-либо российских провокаций и срыв экспорта", - подчеркнул президент.

Напомним

Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый из 24 февраля миллион тонн агропродукции.