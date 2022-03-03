Зеленський до Росії: вчіть слова "репарації" та "контрибуції", ви відшкодуєте все
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський порадив Росії вивчити слова "репарації" та "контрибуції" і запевнив, що Україна разом з Богом. Про це він заявив сьогодні у відеозверненні, пише УНН.
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Президент нагадав, що мішенню Росії став Успенський собор у Харкові - одна з найдавніших православних памʼяток міста.
На час війни собор став укриттям для харківʼян, для всіх людей – вірян і не вірян. Тепер це святе місце побите війною.
Цитата
“Вони не бояться навіть цього. Користуються тим, що Бог не дає моментальної відсічі. Але Бог все бачить. І відповідає. Відповідає так, що не сховаєтесь. Немає такого бункеру, щоб пережити відповідь від Бога. А собор ми точно відновимо, щоб жодного сліду війни там не залишилося. І навіть якщо ви зруйнуєте всі наші собори та церкви – ви не зруйнуєте нашої щирої віри. Віри в Україну і Бога. Віри в людей”, - сказав Зеленський.
“Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте усе, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. В повному обсязі. А тих, хто загинув – не забудемо, ми - разом з Богом”, - наголосив президент.
Нагадаємо
Харків перебуває під бомбардуванням російських окупантів. 1 березня ракети ворога потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 дістали поранення внаслідок обстрілів Харкова за ту добу.
2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. Внаслідок обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.