Зеленский к России: учите слова "репарации" и "контрибуции", вы возместите все
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал России выучить слова "репарации" и "контрибуции" и заверил, что Украина вместе с Богом. Об этом он заявил сегодня в видеообращении, пишет УНН.
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Президент напомнил, что мишенью России стал Успенский собор в Харькове - одна из древнейших православных памятников города.
На время войны собор стал укрытием для харьковчан, для всех людей - верующих и не верующих. Теперь это святое место побито войной.
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“Они не боятся даже этого. Пользуются тем, что Бог не дает моментального отпора. Но Бог все видит. И отвечает. Отвечает так, что не скроетесь. Нет такого бункера, чтобы пережить ответ от Бога. А собор мы точно восстановим, чтобы ни одного следа войны там не осталось. И даже если вы разрушите все наши соборы и церкви - вы не разрушите нашей искренней веры. Веры в Украину и Бога. Веры в людей", - сказал Зеленский.
“Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме. А тех, кто погиб - не забудем, мы - вместе с Богом”, - подчеркнул президент.
Напомним
Харьков находится под бомбежкой российских оккупантов. 1 марта ракеты врага попали в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и части жилого массива. По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за те сутки.
2 марта в Харькове российские самолеты бомбардировали центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП. В результате обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.