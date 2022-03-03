Зеленский к России: учите слова "репарации" и "контрибуции", вы возместите все

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Киев • УНН

 • 127438 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал России выучить слова "репарации" и "контрибуции" и заверил, что Украина вместе с Богом. Об этом он заявил сегодня в видеообращении, пишет УНН.

Детали

Президент напомнил, что мишенью России стал Успенский собор в Харькове - одна из древнейших православных памятников города.

На время войны собор стал укрытием для харьковчан, для всех людей - верующих и не верующих. Теперь это святое место побито войной.

Цитата

“Они не боятся даже этого. Пользуются тем, что Бог не дает моментального отпора. Но Бог все видит. И отвечает. Отвечает так, что не скроетесь. Нет такого бункера, чтобы пережить ответ от Бога. А собор мы точно восстановим, чтобы ни одного следа войны там не осталось. И даже если вы разрушите все наши соборы и церкви - вы не разрушите нашей искренней веры. Веры в Украину и Бога. Веры в людей", - сказал Зеленский.

“Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме. А тех, кто погиб - не забудем, мы - вместе с Богом”, - подчеркнул президент.

Напомним

Харьков находится под бомбежкой российских оккупантов. 1 марта ракеты врага попали в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и части жилого массива. По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за те сутки.

2 марта в Харькове российские самолеты бомбардировали центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП. В результате обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.

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