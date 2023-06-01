Зеленський: британські Storm Shadow - це саме та зброя, яка допомагає нам перемогти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком президент Володимир Зеленський відзначив нещодавнє передання Україні далекобійних ракет Storm Shadow, інформує УНН.
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"Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", - зазначив він.
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Президент поінформував британського прем’єра про ситуацію на фронті та закликав створити для захисту населення та цивільної інфраструктури повітряний щит над українськими містами.
"Розглянули очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотивувальним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу", - наголосив Зеленський.
Він подякував Великій Британії та особисто премʼєр-міністру Ріші Сунаку за допомогу, яка надається Україні: "За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліції, зокрема в готовності розпочати підготовку українських пілотів".
Додамо
Молдова приймає саміт 27 держав-членів ЄС та 20 інших європейських країн у замку у глибині виноробного регіону країни, всього за 20 км від території України.
Україна потребує "чітких та позитивних" рішень щодо заявки на вступ як до НАТО, так і до Європейського союзу, заявив президент України Володимир Зеленський у четвер на саміті європейських лідерів в Молдові.