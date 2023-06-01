Зеленский: британские Storm Shadow - это именно то оружие, которое помогает нам победить
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком президент Владимир Зеленский отметил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, информирует УНН.
Цитата
"Это именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Оно помогает нам победить", - отметил он.
Детали
Президент проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и призвал создать для защиты населения и гражданской инфраструктуры воздушный щит над украинскими городами.
"Рассмотрели ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО. Для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что будет еще одним мотивирующим фактором для Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа", - подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил Великобританию и лично премьер-министра Риши Сунака за помощь, которая предоставляется Украине: "За лидерство в создании танковой и авиационной коалиции, в частности в готовности начать подготовку украинских пилотов".
Добавим
Молдова принимает саммит 27 государств-членов ЕС и 20 других европейских стран в замке в глубине винодельческого региона страны, всего в 20 км от территории Украины.
Украина нуждается в "четких и позитивных" решениях по заявке на вступление как в НАТО, так и в Европейский союз, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг на саммите европейских лидеров в Молдове.