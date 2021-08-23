Зеленський: без забезпечення безпеки у Чорному морі навряд чи вдасться повернути Крим

Цитата:

“Без забезпечення належної безпеки у Чорному морі нам навряд чи вдасться повернути Крим. Також окупація Криму ставить від сумнів ефектність та ефективність усієї міжнародної системи безпеки”, - заявив Глава держави.

Деталі

Зі слів Глави держави, український Крим був гарантією регіональної стабільності, а зараз це, можна сказати, порохова діжка.

“Від початку окупації Москва втричі збільшила на сьогодні свою військову присутність на нашому півострові. Із всесвітньо відомого курорту сьогодні Крим перетворився на військову базу, Крим став плацдармом для подальшого розширення впливу РФ на регіон Чорного моря. Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права та свободи людини”, - додав Президент.

Додамо

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували у МЗС.