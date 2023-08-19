Зеленська відвідала у Швеції реабілітаційний центр, де лікують українських військових
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Під час візиту до Швеції президента та першої леді України, який відбувся у суботу, 19 серпня, Олена Зеленська відвідала центр реабілітації Aleris Rehab Station, де лікують військових і цивільних українців. Про це йдеться в телеграм-каналі першої леді, передає УНН.
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«Розпочала день із відвідання центру реабілітації Aleris Rehab Station, де лікують військових і цивільних українців. Зустрілися тут із його генеральною директоркою Софією Палмквіст і міністеркою охорони здоров’я Акко Анкарберг Йоханссон. Обговорили майбутній Саміт перших леді та джентльменів, результатом якого серед іншого буде медичне партнерство між Україною та закордонними лікувальними закладами. Нині йшлося про таку взаємодію між шведським центром та Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Під час візиту перша леді разом із президентом Володимиром Зеленським зустрілася з королем Швеції Карлом XVI Густавом і королевою Сільвією.
Також відбулася зустріч Олени Зеленської з дружиною прем’єр-міністра Швеції Брігіттою Ед, під якої Зеленська розповіла їй про свою благодійну Фундацію й запросила шведський бізнес приєднатися до меценатства.
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