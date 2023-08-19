Зеленская посетила в Швеции реабилитационный центр, где лечат украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Во время визита в Швецию президента и первой леди Украины, который состоялся в субботу, 19 августа, Елена Зеленская посетила центр реабилитации Aleris Rehab Station, где лечат военных и гражданских украинцев. Об этом говорится в телеграм-канале первой леди, передает УНН.
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«Начала день с посещения центра реабилитации Aleris Rehab Station, где лечат военных и гражданских украинцев. Встретились здесь с его генеральным директором Софией Палмквист и министром здравоохранения Акко Анкарберг Йоханссон. Обсудили предстоящий Саммит первых леди и джентльменов, результатом которого среди прочего будет медицинское партнерство между Украиной и зарубежными лечебными учреждениями. Сейчас речь шла о таком взаимодействии между шведским центром и Украинским государственным медико-социальным центром ветеранов войны», — говорится в сообщении.
Напомним
Во время визита первая леди вместе с президентом Владимиром Зеленским встретилась с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией.
Также состоялась встреча Елены Зеленской с супругой премьер-министра Швеции Бригиттой Эд, во время которой Зеленская рассказала ей о своем благотворительном Фонде и пригласила шведский бизнес присоединиться к меценатству.
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