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Здавав односельчан окупантам, відбирав авто та роздавав ворожу гумдопомогу – мешканця Київщини підозрюють у держзраді

Здавав односельчан окупантам, відбирав авто та роздавав ворожу гумдопомогу – мешканця Київщини підозрюють у держзраді

Київ • УНН

 • 457763 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. За даними слідства, під час окупації села Глібівка Вишгородського району місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. За клопотанням прокурорів Київської обласної прокуратури йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Про це УНН інформує посилаючись на повідомлення Офісу Генерального прокурора в Telegram.

Цитата

"Він отримав від військовослужбовців збройних сил рф дозвіл на пересування населеним пунктом власною автівкою, позначивши її "V". Це дало йому змогу безперешкодно проїжджати ворожі блокпости", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Чоловік надав інформацію військовим рф про мешканця села, у якого була зброя. Окупанти незаконно позбавили його волі та вивезли на територію країни-агресора, де він перебуває по теперішній час.

Разом з озброєними російськими військовими чоловік заходив до мешканців села, відбирав у них ключі від транспортних засобів і привласнював автівки.

Також він організовував роздачу гуманітарного вантажу та продовольства від російських військових жителям котеджного містечка.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено пакунки з продуктами російського виробництва.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурорів Київської обласної прокуратури обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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