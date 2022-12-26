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Сдавал односельчан оккупантам, отбирал авто и раздавал вражескую помощь - жителя Киевской области подозревают в госизмене

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. По данным следствия, во время оккупации села Глебовка Вышгородского района местный житель добровольно перешел на сторону врага. По ходатайству прокуроров Киевской областной прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Об этом УНН информирует, ссылаясь на сообщение Офиса Генерального прокурора в Telegram.

Цитата

"Он получил от военнослужащих вооруженных сил рф разрешение на передвижение по населенному пункту на собственном автомобиле, обозначив его "V". Это дало ему возможность беспрепятственно проезжать вражеские блокпосты", - говорится в сообщении.

Детали

Мужчина предоставил информацию военным рф о жителе села, у которого было оружие. оккупанты незаконно лишили его свободы и вывезли на территорию страны-агрессора, где он находится по настоящее время.

Вместе с вооруженными русскими военными мужчина заходил к жителям села, отбирал у них ключи от транспортных средств и присваивал автомобили.

Также он организовывал раздачу гуманитарного груза и продовольствия от русских военных жителям коттеджного городка.

При обыске по месту его жительства обнаружены пакеты с продуктами российского производства.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По ходатайству прокуроров Киевской областной прокуратуры избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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