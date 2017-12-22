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Збройні сили готові до дотримання перемир’я – штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Збройні сили України готові до режиму перемир’я та будуть його неухильно дотримуватися, але адекватно реагуватимуть на провокації противника, передає УНН з посиланням на заяву прес-центру штабу АТО у Facebook.

Збройні сили готові до дотримання перемир’я – штаб АТО

“Збройні Сили України та інші військові формування, які виконують завдання в районі проведення АТО — готові до режиму перемир’я та будуть його неухильно дотримуватися. Водночас адекватно реагуватимуть на дії противника”, — наголосили у відомстві.

Однак, як зазначили у штабі, російсько-окупаційні війська, які маскуються під незаконні збройні формування, мають намір продовжувати обманювати не лише міжнародних спостерігачів, а і своїх кремлівських кураторів та постачальників.

Зокрема, за даними розвідки штабу АТО, ними накопичені приховані запаси боєприпасів до артилерійських систем, інших видів важкого та стрілецького озброєння.

“Ці закладки боєприпасів різної величини приховані неподалік лінії бойового зіткнення на найбільш потенційно гарячих напрямках”, — підкреслили у штабі.

На думку штабу АТО, метою створення цих арсеналів — відкриті провокації проти підрозділів Збройних Сил України з метою дискредитації та ймовірні обстріли тимчасово окупованих прифронтових населених пунктів Донецької та Луганської областей під час новорічного та різдвяного перемир’я, з все ж тією цинічною та підступною метою.

Нагадаємо, учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України домовилися встановити перемир’я на Донбасі з опівночі 23 грудня.

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