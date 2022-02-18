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Збій мобільного зв'язку на Донбасі: відкрито провадження

Збій мобільного зв'язку на Донбасі: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 17395 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Правоохоронці порушили кримінальні справи за фактом втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Правохоронцями порушені кримінальні справи за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії. Операторам зв’язку треба бути напоготові і разом з правоохоронними органами документувати злочини з ціллю іх якомога швидкого розкриття”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Геращенко також наголосив, що диверсії на об’єктах зв’язку будуть продовжуватися і далі. І не тільки на мережах оператора Vodafone, а й інших операторах зв’язку.

Додамо

17 лютого з вечора користувачі в Facebook повідомляли, що зв'язку Vodafone не було у жителів Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст.

На декілька годин стався збій роботи мобільного зв’язку у містах:

- Слов’янськ, вул. Карпинського;

- Слов’янськ, вул. Відродження, 1;

- Краматорськ, вул. Клубна, 17;

- Лисичанськ, вул. В. Сосюри.

Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями.

Як стало відомо УНН, причиною збою зв’язку на Донбасі став акт вандалізму.

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