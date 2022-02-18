Збій мобільного зв'язку на Донбасі: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Правоохоронці порушили кримінальні справи за фактом втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Правохоронцями порушені кримінальні справи за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії. Операторам зв’язку треба бути напоготові і разом з правоохоронними органами документувати злочини з ціллю іх якомога швидкого розкриття”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Геращенко також наголосив, що диверсії на об’єктах зв’язку будуть продовжуватися і далі. І не тільки на мережах оператора Vodafone, а й інших операторах зв’язку.
Додамо
17 лютого з вечора користувачі в Facebook повідомляли, що зв'язку Vodafone не було у жителів Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст.
На декілька годин стався збій роботи мобільного зв’язку у містах:
- Слов’янськ, вул. Карпинського;
- Слов’янськ, вул. Відродження, 1;
- Краматорськ, вул. Клубна, 17;
- Лисичанськ, вул. В. Сосюри.
Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями.
Як стало відомо УНН, причиною збою зв’язку на Донбасі став акт вандалізму.