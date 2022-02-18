Сбой мобильной связи на Донбассе: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Правоохранители возбудили уголовные дела по факту вмешательства в работу оператора мобильной связи. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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“Правоохранителями возбуждены уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия. Операторам связи надо быть начеку и вместе с правоохранительными органами документировать преступления с целью их скорейшего раскрытия”, - говорится в сообщении.
Детали
Геращенко также отметил, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. И не только на сетях оператора Vodafone, а и других операторах связи.
Добавим
17 февраля с вечера пользователи в Facebook сообщали, что связи Vodafone не было у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.
На несколько часов произошел сбой работы мобильной связи в городах:
- Славянск, ул. Карпинского;
- Славянск, ул. Возрождения, 1;
- Краматорск, ул. Клубная, 17;
- Лисичанск, ул. В. Сосюры.
Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями.
Как стало известно УНН, причиной сбоя связи на Донбассе стал акт вандализма.